Quán karaoke xây “ký túc xá” nuôi 38 nhân viên nữ, cứ bị phạt lại đổi tên

Ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lúc 0h10, lực lượng công an phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu ở thôn Xuân Mọc (xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu vẫn còn 9/11 phòng hát đang hoạt động với 46 khách hát, 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng, trong đó có 2 nhân viên dưới 16 tuổi.

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Cơ sở Diệp Minh và Cơ sở Phong Liễu, nhưng trên thực tế 2 cơ sở này là một và do Hoàng Trung Phong (SN 1985, trú tại thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc) làm chủ.

Để hoạt động, cơ sở này “bao nuôi” số lượng lớn nhân viên nữ nhằm phục vụ trong quá trình kinh doanh.

Hoạt động của cơ sở này diễn ra khép kín. Ngoài 11 phòng hát, chủ cơ sở còn xây dựng một khu “ký túc xá” gồm 15 phòng để nhân viên ăn ở, sinh hoạt tại chỗ. Bên cạnh đó, vợ chồng Phong còn thuê thêm 2 nhân viên quản lý và 2 người giúp việc phụ trách vệ sinh, lau dọn.

Số nhân viên nữ ăn ở, sinh hoạt và phục vụ tại cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Để có số lượng lớn nhân viên phục vụ, chủ cơ sở đã tuyển từ khắp nơi trên cả nước như: Thanh Hóa, Hòa Bình, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, TPHCM… Đối tượng tuyển đều là nữ giới, có độ tuổi từ 15 đến 31 tuổi.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ sở này hoạt động nhiều năm nay và có nhiều biểu hiện vi phạm, nhất là thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Cơ sở này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng mỗi khi bị xử phạt lại lập tức đổi tên để đối phó.