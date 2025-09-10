Chiếm đoạt 15 tỷ đồng bằng "chiêu" đáo hạn ngân hàng

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Như Anh Quốc (SN 1991, trú tại thôn Vân Trai, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, trong thời gian làm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn xã Núi Thành, Quốc quen biết bà H.T.T. (trú tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) khi bà này làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng.

Cơ quan công an bắt tạm giam Phan Như Anh Quốc (Ảnh: MCoong an Đà Nẵng).

Quốc biết bà T. thường cho vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng, từ năm 2024 Quốc nhiều lần vay tiền của bà. Thời gian đầu, Quốc vay và trả cho bà T. đầy đủ tiền gốc và lãi.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Quốc nhiều lần đưa thông tin có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T., nhưng thực tế Quốc không làm đáo hạn mà sử dụng tiền vay để trả nợ cho nhiều người.

Đến ngày 20/12/2024, Quốc đã vay của bà T. số tiền 3 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến tháng 3, Quốc còn vay mượn tiền của nhiều người khác trên địa bàn phường Tam Kỳ, xã Tam Anh, xã Tam Xuân và xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ…

Sau khi vay, Quốc sử dụng tiền không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả. Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo những ai là bị hại của Phan Như Anh Quốc, liên hệ đến đơn vị để được giải quyết theo quy định của pháp luật.