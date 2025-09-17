Đại gia Đinh Trường Chinh nhận sai, đồng ý khắc phục 970 tỷ đồng

Chiều 17/9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, năm 2010, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng, Công ty Vinafood II được UBND TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất để xây khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại. Đến giai đoạn 2014-2015, do thua lỗ, doanh nghiệp chủ trương bán các bất động sản này để thu hồi vốn.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Lợi dụng việc này, Đinh Trường Chinh nhiều lần xin mua. Sau khi thanh toán 730 tỷ đồng, bị cáo Chinh không triển khai dự án mà rao bán lại với giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Chỉ 33 ngày sau, ông chuyển nhượng 99% vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ, hưởng lợi 970 tỷ.

Trước HĐXX, bị cáo Chinh khai nhận được lời mời hợp tác của Vinafood II trong việc thực hiện dự án. Ban đầu, bị cáo không biết Công ty Vinafood là của Nhà nước và chỉ muốn mua 4 khu đất chứ không biết về việc góp vốn, thoái vốn. Sau đó, Vinafood II đưa ra phương án khác.

Phương án của Vinafood II là góp vốn rồi thoái vốn. Hai bên đã thoả thuận thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Trong đó, bị cáo Chinh góp vốn 80% bằng tiền mặt còn Vinafood II góp 20% bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi được Chính phủ chấp thuận chủ trương thoái vốn, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất với giá 730 tỷ đồng.

Ông Chinh thừa nhận có cam kết với Vinafood về việc tiếp tục thực hiện dự án và sẽ bàn giao cho công ty này 20% căn hộ trong dự án. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng lúc đó ông bị lừa. Thực tế, dự án không thể triển khai do còn nhiều hộ dân sinh sống, chưa thỏa thuận được việc đền bù.

Sau khi bị chủ tọa phiên tòa đặt nhiều câu hỏi, bị cáo Chinh thừa nhận việc nhận chuyển nhượng đất thuộc tài sản Nhà nước không thông qua bán đấu giá và làm thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận là sai. Tuy nhiên, ông ta một mực khẳng định không được hưởng lợi số tiền 970 tỷ đồng như cáo buộc, đề nghị tòa xem xét lại chi tiết này.

Khi HĐXX hỏi về nhận thức của bị cáo đối với hành vi sai phạm, bị cáo Chinh nói ban đầu nghĩ bị oan, nhưng nhận thức lại thấy có sai.

Một mực khẳng định không hưởng lợi 970 tỷ đồng như cáo buộc, nhưng khi trả lời VKS việc có đồng ý khắc phục hậu quả vụ án là 970 tỷ đồng không, bị cáo Chinh nói đồng ý.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II) khai thực chất số tiền 730 tỷ đồng nhận từ công ty của Chinh là để chuyển nhượng 4 khu đất chứ không phải góp vốn. Tuy nhiên, người này đề nghị HĐXX xem xét lại bối cảnh phạm tội và số tiền thiệt hại trong vụ án.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và nộp một phần tiền để khắc phục hậu quả vụ án.

Phiên tòa dự kiến tiếp tục vào ngày mai (18/9).