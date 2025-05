Nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An lĩnh án 11 năm tù

Chiều 29/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và các đồng phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan sai phạm cấp phép xăng dầu.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An 11 năm tù về tội Nhận hối lộ; tổng hợp hình phạt 4 năm tù trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành tổng 15 năm tù.

Đối với tội Đưa hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (61 tuổi), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Long Hưng (viết tắt là Công ty Long Hưng), 5 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trác Việt Đức (35 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt (viết tắt là Công ty Bách Khoa Việt), 12 năm tù; bị cáo Đỗ Thị Tuyết Nga (46 tuổi), Kế toán trưởng công ty này, 5 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Trần Trác Việt Đức phải nộp bồi thường gần 104 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Lộc An tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

HĐXX đánh giá, bị cáo Nguyễn Lộc An từng là lãnh đạo tại Bộ Công Thương có nhiệm vụ, quyền hạn nhất định nhưng đã nhận lợi ích vật chất từ Nguyễn Tuấn Quỳnh và Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bách Khoa Việt để thực hiện các hành vi không đúng công vụ.

Cụ thể, bị cáo Lộc An đã cố ý làm sai trong việc cấp phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Long Hưng và Công ty Bách Khoa Việt dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội của cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân; gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây mất niềm tin của nhân dân.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Bị cáo Nguyễn Lộc An là lãnh đạo tại Bộ Công Thương nhưng đã nhận hối lộ tổng số tiền 14,2 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ của Nguyễn Tuấn Quỳnh để tạo điều kiện cho 2 công ty này nhập khẩu kinh doanh xăng dầu. Do đó cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Nguyễn Lộc An nhằm đảm bảo sức răn đe", HĐXX nêu.

Đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, HĐXX đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Bản thân bị cáo mắc nhiều bệnh đang phải điều trị tại bệnh viện; quá trình công tác được nhận nhiều bằng khen, giấy khen; được biểu dương người tốt việc tốt.

Do đó, HĐXX xem xét đến tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo cũng như bản thân bị cáo đang mắc bệnh nên cho hưởng mức thấp nhất của khung hình phạt.