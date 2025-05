Nhận cuộc gọi lạ, bà lão đi trình báo công an

Ngày 16/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an phường Quang Trung (TP Hải Dương, Hải Dương) vừa kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cụ thể, theo công an, sáng 15/5, bà M.H.D. (77 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đến công an phường trình báo việc vừa nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ, xưng là thiếu úy công an, thông báo bà đang nợ 3 tỷ 240 triệu đồng của Tập đoàn Viettel.

Bà D. đến cơ quan Công an phường Quang Trung trình báo vụ việc (Ảnh: Văn Tú).

Người này yêu cầu bà D. hoàn trả ngay khoản nợ, nếu không sẽ bị "truy tố hình sự". Trong trường hợp chưa có tiền, bà phải làm giải trình theo hướng dẫn, đồng thời không được nói chuyện với người khác về vụ việc.

Bị đe dọa và hoang mang, song phát hiện nhiều điểm bất thường, bà D. đã đến công an địa phương để xác minh. Công an phường Quang Trung sau khi tiếp nhận thông tin xác định đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.

Cán bộ công an khuyến cáo bà không thực hiện giao dịch, không cung cấp mã OTP hay đăng nhập các liên kết lạ.

Lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác minh số điện thoại liên quan, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án.

Theo Công an Hải Dương, thủ đoạn mạo danh cán bộ để lừa đảo tiền không mới nhưng vẫn tiếp tục xảy ra, nhất là với người cao tuổi. Công an khẳng định không có bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân chuyển tiền để "xác minh", xử lý vi phạm qua điện thoại.