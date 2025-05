Giả danh cảnh sát để lừa đảo qua điện thoại

Ngày 15/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Giếng Đáy đã kịp thời can thiệp một vụ lừa đảo qua điện thoại, trong đó một phụ nữ bị lừa chuyển tiền bởi một đối tượng giả danh cán bộ công an.

Theo cảnh sát, vụ việc trên xảy ra ngày 12/5 tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, khi một phụ nữ 69 tuổi tên N.T.T., nhận cuộc gọi từ một số máy lạ. Người gọi tự xưng là công an địa phương cáo buộc bà T. sử dụng một số điện thoại khác để liên hệ với các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy đang bị Công an Hà Nội điều tra.

Bà T. trình báo sự việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng yêu cầu bà T. đến ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào một tài khoản "phục vụ điều tra".

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, bà T. đến trình báo tại trụ sở Công an phường Giếng Đáy. Cảnh sát xác nhận đây là một vụ lừa đảo và hướng dẫn bà T. không làm theo yêu cầu. Nhờ phản ứng kịp thời, bà T. không bị thiệt hại tài sản.

Theo cơ quan chức năng, các vụ lừa đảo tương tự đang gia tăng, trong đó đối tượng thường mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc tòa án để uy hiếp tâm lý nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh vô tội".

"Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào", Công an Quảng Ninh cho biết trong thông cáo, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và kịp thời báo cáo các cuộc gọi đáng ngờ.

Công an cũng cảnh báo các hình thức tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua điện thoại đang gia tăng, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương. Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc cuộc gọi lừa đảo.