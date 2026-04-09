Nữ nhân viên karaoke bị đánh đập, phải nhắn tin cho gia đình “nộp” tiền

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 5/4 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tin báo của Công an xã Bình Xuyên về vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại quán karaoke Sing-KTV ở thôn Tam Lộng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 3 vừa qua N.H.A. (17 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) đến làm việc tại quán karaoke và có vay chủ quán là Nguyễn Chí Thức (41 tuổi, trú ở xã Tam Dương, Phú Thọ) 10 triệu đồng.

Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Chí Thức, Trần Tiến Bảo bị khởi tố về các tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tối 3/4, sau khi phục vụ khách tại phòng VIP, A. không muốn tiếp tục làm việc nên nảy sinh ý định bỏ đi. Khi ra đường chuẩn bị lên ô tô cùng các vị khách, A. bị Trần Tiến Bảo (quản lý quán) phát hiện.

Bảo cùng Trần Đình Trung (phường Thanh Miếu, Phú Thọ) chặn đường, kéo A. trở lại quán karaoke rồi gọi Thức tới xử lý.

Sau đó, Thức và Bảo đánh đập, ép buộc A. phải trả 15 triệu đồng. Dưới sự chỉ đạo của Thức, A. buộc phải nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển tiền.

Do gia đình không xoay được tiền, các đối tượng tiếp tục giữ A. đến ngày 4/4, sau đó đưa về phòng trọ của nhân viên để tiếp tục kiểm soát.

Tới 17h cùng ngày, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, A. bỏ trốn và đến cơ quan công an trình báo.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội rõ ràng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội.

Đến ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Thức, Trần Tiến Bảo và Trần Đình Trung về các tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.