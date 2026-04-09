Nhóm ngoại quốc thuê biệt thự, lừa đảo người Hàn Quốc xuyên biên giới

Ngày 9/4, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, thông tin về thủ đoạn người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trên toàn quốc đã phát hiện nhiều vụ việc người Hàn Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đánh giá tình hình hoạt động của các nhóm này là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc điều tra, xử lý, truy tố theo pháp luật Việt Nam gặp nhiều khó khăn do chưa xác định được người bị hại.

Liên tiếp phát hiện các ổ nhóm thuê nhà cao cấp để hoạt động

Điển hình, ngày 3/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 8 người Hàn Quốc cư trú tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, hoạt động sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Thủ đoạn của nhóm này là đóng giả bên mua và bên bán, lợi dụng tâm lý muốn kiếm lời nhanh của bị hại để yêu cầu đặt cọc mua hàng với giá tốt, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền cọc.