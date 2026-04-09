Nhóm ngoại quốc thuê biệt thự, lừa đảo người Hàn Quốc xuyên biên giới
(Dân trí) - Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cảnh báo nhiều nhóm người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam, dùng công nghệ cao lừa đảo công dân Hàn Quốc, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.
Trước đó, ngày 12/1, Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện 29 người Hàn Quốc tại căn nhà số 26 đường số 4, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM, sử dụng nhiều thiết bị điện tử có cài đặt sẵn các kịch bản để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cũng trong đợt đấu tranh này, Công an TP Hà Nội phát hiện 2 người Trung Quốc và 7 người Hàn Quốc cư trú tại Khu đô thị Splendora, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội, và khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mạo danh cơ quan chính phủ Hàn Quốc, đe dọa, tạo sức ép nhằm gây hoang mang rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.
Trước nữa, ngày 10/9/2025, Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện 8 người Hàn Quốc tại căn nhà số 24 đường 52-BTT, phường Bình Trưng, TPHCM, sử dụng 11 máy tính bàn, 20 điện thoại di động có cài đặt sẵn nhiều kịch bản để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các đối tượng thường lập nhóm từ 3 người trở lên, thuê nhà, biệt thự, chung cư cao cấp tại trung tâm các thành phố lớn hoặc các ngôi nhà độc lập ở vùng ngoại thành để hoạt động. Nhiều trường hợp không khai báo tạm trú theo quy định.
Nhóm này thường sử dụng số lượng lớn điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng; có nhiều giao dịch tài chính bất thường; tiêu thụ điện lớn; tích trữ nhiều lương thực, sinh hoạt bất thường; sử dụng thị thực điện tử hoặc nhập cảnh theo diện miễn thị thực nhưng mục đích hoạt động không rõ ràng.
Cảnh báo người dân không tiếp tay, chủ động tố giác tội phạm
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người nước ngoài đến Việt Nam hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật và chính sách xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị người dân, nhất là những người có căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê, nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm với cơ quan công an.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần ghi nhận địa điểm, thời gian, đặc điểm đối tượng; không tự ý tiếp cận hoặc xử lý, mà phải báo ngay cho công an địa phương gần nhất theo số điện thoại đường dây nóng. Cơ quan chức năng cũng lưu ý cần khai báo đầy đủ thông tin người nước ngoài cư trú, không cho thuê nhà khi không rõ mục đích, không có giấy tờ chứng minh nhân thân.
Đặc biệt, người dân không được tiếp tay cho các đối tượng như cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng; đứng tên mua sim, thiết bị; tham gia vận chuyển tiền, hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc thông tin tới cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam về tình trạng có nhiều người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng phạm tội cũng như bị hại ở một số nước để phục vụ công tác điều tra.
Qua đấu tranh với loại tội phạm này, cơ quan chức năng cảnh báo người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài cần đề phòng các thủ đoạn như tuyển cộng tác viên online bán hàng trên sàn thương mại điện tử; kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo; thông báo trúng thưởng; mua hàng trực tuyến giá rẻ; giả danh cơ quan thực thi pháp luật để chiếm đoạt tài sản.
Ngoài lừa đảo trực tuyến, các đối tượng còn có thể tham gia rửa tiền, “tín dụng đen” như chuyển đổi tiền bẩn thành tiền mã hóa qua sàn giao dịch quốc tế, sử dụng ví lạnh hoặc máy trộn tiền để xóa dấu vết dòng tiền; dùng tiền bẩn mua vật phẩm, tiền ảo trong game rồi quy đổi ra tiền thật; cho vay trực tuyến, giả chuyển tiền nhầm để ép trả lãi suất cao; gọi điện quấy rối, đe dọa, khủng bố đòi nợ; tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, lập website hoặc ứng dụng trò chơi để tổ chức đánh bạc trực tuyến.