Nhận 2 tỷ đồng "chạy án", cựu kiểm sát viên lĩnh 9 năm tù

Chiều 27/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Thị Khánh Vân, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Phạm Thị Thu, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng Vụ 9, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, bị đưa ra xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Bị cáo Vương Anh Thư, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lộc Phát 68, bị xét xử tội Môi giới hối lộ và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phiên tòa chiều nay, đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thị Khánh Vân khóc nói việc phải đứng trước phiên tòa là vô cùng đau xót, bị cáo cảm thấy vô cùng ăn năn, hối hận.

Bị cáo mong HĐXX xem xét tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Phạm Thị Thu bày tỏ ân hận về những việc đã làm. Bà Thu trình bày bản thân và con trai đều mắc bệnh nên mong HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước, nhất là cơ quan tư pháp, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính, gây mất niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan Nhà nước.

Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, trái công vụ nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vương Anh Thư 5 năm tù về tội Môi giới nhận hối lộ, 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là 14 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Khánh Vân lĩnh án 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Quang Hưng (54 tuổi, Thành viên HĐQT Công ty Dược phẩm Trung ương 2) 3 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Cùng tội danh trên, bị cáo Phạm Thị Thu lĩnh án 3 năm tù.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Thái (42 tuổi, quê Lào Cai) và 9 người thân của ông Thái là bị cáo trong vụ án Chống người thi hành công vụ do Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai cũ) xét xử sơ thẩm vào tháng 2/2023.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Thái và người thân mức án tù có thời hạn và tù có thời hạn nhưng cho hưởng án treo, riêng con trai ông Thái được hưởng án treo.

Với mong muốn được chuyển từ hình phạt tù giam sang hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân trong gia đình, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ, chuyển tiền cho Vương Anh Thư để nhờ giúp chạy án.

Bị cáo Hưng vốn có quan hệ quen biết từ trước với cựu kiểm sát viên Phạm Thị Thu. Hưng liên hệ nhờ Thu giúp đỡ.

Còn bị cáo Lê Thị Khánh Vân là kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án nói trên.

Từ ngày 19/5/2023 đến ngày 14/7/2023, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ, chuyển khoản cho Vương Anh Thư 17 lần với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng để nhờ Vương Anh Thư liên hệ với người có thẩm quyền giúp.

Sau đó, Vương Anh Thư chuyển khoản cho Cao Quang Hưng 6 lần với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng và giữ lại hơn 1 tỷ đồng để hưởng lợi.

Ngày 15/6/2023, Hưng trực tiếp đưa cho Phạm Thị Thu số tiền 2,4 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Sau khi nhận tiền Phạm Thị Thu đã đưa cho Lê Thị Khánh Vân 2 tỷ đồng. Sau đó Vân hướng dẫn nhóm người trong gia đình ông Thái thu thập tình tiết giảm nhẹ như nộp các quỹ ủng hộ ở địa phương, cứu người bị nạn, từng tố giác tội phạm,...

TAND tỉnh Lào Cai sau đó xét xử phúc thẩm với nhóm gia đình ông Thái, tuyên chuyển hình phạt tù sang án treo với 6 người, cho con trai ông Thái được miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân.