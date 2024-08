Giả cán bộ công an, nhận gần 3 tỷ đồng để "chạy án"

Ngày 14/8, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Ngọc Đáng (65 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ông Hoàng Ngọc Đáng và ông Phạm Đức T. quen biết nhau từ năm 2020. Nam bị cáo tự xưng mình đang công tác tại Bộ Công an.

Bị cáo Đáng tại tòa. (Ảnh: X.D.).

Tháng 7/2022, bà Phạm Thị Thùy D. (em ruột ông T.) bị bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông T. đã kể cho bị cáo Đáng nghe và nhờ giúp đỡ để người thân được tại ngoại. Người đàn ông 65 tuổi đồng ý và "ra giá" 2 tỷ đồng.

Tin tưởng lời Đáng, gia đình bị hại đã chuyển tiền để "chạy án" cho người thân. Ngày 26/7/2022, bị cáo Đáng yêu cầu gia đình ông T. đưa thêm 800 triệu đồng (tổng cộng 2,8 tỷ đồng) để khắc phục một phần hậu quả mới giúp được bà D. tại ngoại điều tra.

Sau đó, gia đình ông T. nhiều lần chuyển tiền cho Đáng với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng. Nhận đủ tiền, Đáng nhiều lần hứa hẹn với gia đình bị hại sẽ giúp "chạy án" để bà D. được tại ngoại và không bị xử lý hình sự.

Một thời gian sau, gia đình bị hại yêu cầu Đáng trả lại tiền nhưng không được nên đã trình báo Công an TPHCM.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Ngọc Đáng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Đồng thời, ông ta nói mình từng là cộng tác viên cho Tạp chí Công an nhân dân rồi làm tự do chứ không phải cán bộ công an.

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để làm rõ trách nhiệm hình sự của những người đưa tiền cho bị cáo và ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền bị cáo mua nhà ở huyện Hóc Môn để xử lý vụ án được toàn diện.