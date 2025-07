Vụ thực phẩm chức năng giả cho trẻ em: Khởi tố cựu Cục trưởng của Bộ Y tế

Tối 14/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 18 đối tượng, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, TP trên toàn quốc.

Bị can Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Công an).

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; ông Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; ông Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; bà Lê Thị Hiên, cựu chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm và Nguyễn Thị Minh Hải, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, cùng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế và 8 người khác.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco, bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong khi đó, Phạm Thị Loan, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam, và Trần Quang Hải, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosy, bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Trước đó, hôm 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 4 người về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech).

Theo cơ quan chức năng, quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Công ty Herbitech đã sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả mang tên Công ty TSL để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

Cụ thể, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành kết luận giám định, xác định 2 sản phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI KID CALCIUM K2 và Ăn ngon BABY SHARK là hàng giả.