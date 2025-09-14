Nguyên nhân vụ 3 người đàn ông xông vào nhà đánh phụ nữ giữa đêm

Theo thông tin từ UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), công an xã này đã triệu tập 3 đối tượng xông vào nhà hành hung chị Lê Thị Dịu (36 tuổi, thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo) giữa đêm 11/9.

Các đối tượng bị triệu tập để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích gồm Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ), Nguyễn Văn Ánh (31 tuổi, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (24 tuổi, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Nguyễn Hữu Thành làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Bước đầu, công an xác định chồng chị Dịu là Hoàng Văn Bình (46 tuổi) vay tiền của Nguyễn Hữu Thành.

Tối 11/9, Thành cùng với Ánh, Giang đến thôn Núc Thượng tìm anh Bình đòi tiền. Dù không gặp anh Bình ở nhà nhưng các đối tượng này đã hành hung chị Dịu gây thương tích.

Chị Dịu bị chấn thương vùng đầu, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Clip ghi lại sự việc cho thấy 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có chị Dịu ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, người đàn ông này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin.

Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

Liễu Trường Giang và Nguyễn Văn Ánh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Nguyễn Hữu Thành được công an xác định là đối tượng có vai trò chính trong vụ hành hung. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.

Chiều 13/9, Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi Cố ý gây thương tích.

Công an xã Tam Đảo đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc trên.