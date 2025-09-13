3 người đàn ông xông vào nhà đánh đập một phụ nữ giữa đêm

Chiều 13/9, UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết công an đang xác minh, làm rõ vụ việc một phụ nữ bị 3 người đàn ông xông vào nhà hành hung dã man giữa đêm tại thôn Núc Thượng.

Video ghi lại vụ việc cho thấy 3 người đàn ông xông vào nhà của người phụ nữ lúc 22h ngày 11/9. Sau khi bị một người đàn ông đấm vào mặt, người phụ nữ trẻ ngã ra sàn nhà.

3 người đàn ông hành hung người phụ nữ giữa đêm ở Phú Thọ (Ảnh cắt từ clip).

Sau đó, người phụ nữ liên tiếp hứng chịu các cú đạp, đá vào cơ thể và phải ôm đầu van xin.

Khi người phụ nữ nắm chặt hung khí của một thanh niên để tránh đòn nguy hiểm, hai người đàn ông còn lại tiếp tục đánh nạn nhân. Sau khi biết có người bên ngoài vào nhà, nhóm côn đồ mới dừng tay và rời đi.

Đại diện UBND xã Tam Đảo cho biết nạn nhân bị chấn thương ở vùng đầu và đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi xuống hiện trường xác minh, lấy lời khai của nhân chứng, Công an xã Tam Đảo đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.