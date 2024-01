Nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty bị bắt vì tham ô tài sản

Ngày 14/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Khá (SN 1988, ở Hà Nội) và Đinh Văn Tạo (SN 1980, ở Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One (có địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

2 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

2 đối tượng trên bị bắt để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2022, Nguyễn Hữu Khá và Đinh Văn Tạo trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các đối tượng đã hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu, nâng khống giá trị tài sản của các dự án, để chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần phân phối Top One với một số tiền lớn.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.