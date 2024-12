Nguồn tiền Hoài DJ dùng mua nhà ở trung tâm TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hoài (32 tuổi, tên gọi khác Hoài DJ) và 8 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thuê kho sản xuất "nước vui"

Hồi tháng 10, VKSND Tối cao trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung một số nội dung.

Kết quả điều tra bổ sung xác định người tên Nguyễn Văn Cảnh đã giúp Hoài DJ tìm nhà để thuê làm kho sản xuất, cất giữ "nước vui". Sau khi thuê nhà giúp Hoài, Cảnh đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 23/2/2023, không tham gia vào việc đóng gói ma túy "nước vui".

Ngoài ra, Cảnh còn là người giới thiệu 2 bị can Mạc Đức Vinh và Võ Thị Quỳnh Trang làm việc cho Hoài. Tuy nhiên, Hoài, Vinh và Trang khai Cảnh không nói rõ công việc là đóng gói ma túy.

Bị can Hoài lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra chưa có điều kiện làm rõ hành vi của Cảnh. Bộ Công an đã ra quyết định truy tìm đối với Cảnh, khi nào tìm được sẽ điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Một nội dung điều tra bổ sung khác liên quan đến nguồn gốc tiền và tài sản của Hoài DJ đang bị kê biên, tạm giữ.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định trong tài khoản ngân hàng do Hoài đứng tên có 410 triệu đồng. Trong một tài khoản ngân hàng khác do ông N.V.N. đứng tên có hơn 12,5 tỷ đồng và tiền gửi tiết kiệm 1,6 tỷ đồng, trong tổng số tiền này có 30 triệu đồng của N.V.N., toàn bộ tiền còn lại của Hoài. Ngoài ra, Hoài còn mua một căn nhà trong hẻm số 149 Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1).

Về nguồn gốc tiền và tài sản, nữ bị can khai có khoảng 3,7 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép ma túy trong vụ án. Số tiền còn lại do những người bạn trai cho, gồm Zin và người tên Kim (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và tiền do Hoài làm ăn mà có.

Sau đó, Hoài dùng hơn 6,3 tỷ đồng để mua căn nhà ở quận 1, nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên thì bị bắt.

Cơ quan điều tra xét số tiền và tài sản trên có nguồn gốc không rõ ràng và từ hoạt động mua bán ma túy, nên đề nghị tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Bạn trai đưa Hoài DJ vào con đường mua bán ma túy

Theo hồ sơ, năm 2020 Hoài sang Campuchia làm nghề DJ (chỉnh nhạc), sau đó gặp và có quan hệ nam nữ với người tên Zin (không rõ nhân thân).

2 năm sau, Hoài biết Zin đóng gói ma túy gọi là "nước vui". Zin cho Hoài làm nhiệm vụ cộng sổ sách việc đóng gói, vận chuyển ma túy tại kho ở Campuchia và trả công cho Hoài 50 triệu đồng/tháng.

Đầu tháng 1/2023, Hoài trở về Việt Nam để chữa bệnh. Lúc này, Zin gửi ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui" tại TPHCM rồi giao cho người của Zin, và Hoài được trả công 2 USD mỗi gói (tương đương 47.000 đồng/gói).

Từ khoảng tháng 2/2023 đến khi bị bắt, Hoài thuê nhà ở phường 2, quận 5, làm nơi đóng gói, cất giữ ma túy; thuê Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long đóng gói ma túy; thuê Võ Thị Quỳnh Trang đến trông coi những người làm, thuê Thạch Hoàng Minh làm quản lý công việc cho Hoài.

Khi đường dây này bị triệt phá, cảnh sát thu giữ gần 28kg ma túy ở thể rắn dùng làm nguyên liệu để đóng gói "nước vui", 14.624 gói ma túy "nước vui", và 29,3gr ma túy thể rắn mà các bị can trong vụ án tàng trữ.

Cơ quan điều tra xác định Hoài là người cầm đầu đường dây đóng gói, tiêu thụ ma túy tại Việt Nam.

Trong đó, Hoài phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 106,3kg ma túy ở thể rắn và chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 58,3gr ma túy.

Ngoài ra, Hoài cũng được xác định nhiều lần chủ mưu việc cung cấp ma túy, địa điểm, công cụ sử dụng ma túy cho nhiều người. Do đó, Hoài DJ bị đề nghị truy tố với cả 3 tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.