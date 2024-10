Nữ DJ ở TPHCM pha đường, cà phê vào ma túy để hưởng lợi tiền tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hoài (32 tuổi, tên gọi khác Hoài DJ) và 8 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Hoài từ Việt Nam sang Campuchia làm nghề DJ (chỉnh nhạc) và gặp người đàn ông tên Zin (không rõ nhân thân lai lịch). Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương trai gái, thỉnh thoảng Zin cho Hoài tiền để trả nợ.

Một phần tang vật của vụ án. (Ảnh: Bộ Công an).

Năm 2022, Hoài biết Zin đóng gói ma túy "nước vui". Người đàn ông này cho bạn gái cộng sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy tại kho ở Campuchia với tiền công 50 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh tuyến giáp. Lúc này, người đàn ông "bí ẩn" nói sẽ gửi bột ma túy về Việt Nam để bạn gái tổ chức đóng gói thành nước vui tại TPHCM rồi giao cho người của Zin.

Theo thỏa thuận, Zin trả công cho Hoài 2 USD (tương đương 47.000 đồng)/mỗi gói ma túy được đóng thành phẩm theo công thức Zin hướng dẫn.

Từ tháng 2/2023 đến khi bị bắt, Hoài đã thuê người, thuê kho để thực hiện việc đóng gói nước vui và thuê một căn nhà tại quận 5, TPHCM làm nơi đóng gói, cất giữ ma túy.

Zin hướng dẫn Hoài công thức để đóng gói "nước vui" thành phẩm chứa ít nhất 0,8gram ma túy. Tùy vào loại nhãn hiệu gói "hàng", Hoài sẽ cho nguyên liệu khác vào như thêm đường, cà phê hòa tan, hương liệu. Đáng chú ý, có nhiều loại "hàng" thành phẩm, nữ bị can 32 tuổi pha tỷ lệ cà phê gấp 3 lần so với lượng ma túy.

Để thực hiện được công việc, Hoài thuê các bị can Đào Hoàng Nam (36 tuổi, ngụ TPHCM), Mạc Đức Vinh (35 tuổi, ngụ Hải Dương), Nguyễn Hưng Long (36 tuổi, ngụ TPHCM) pha trộn, đóng gói ma túy; thuê Thạch Hoàng Minh (43 tuổi, ngụ Trà Vinh), Võ Thị Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) đến trông coi những người làm, quản lý công việc.

Sau khi pha chế, đóng gói thành phẩm "nước vui", nhóm này liên hệ, trao đổi thông tin nhận hàng qua mạng xã hội và thuê nhân viên giao hàng vận chuyển ma túy.

Về số tiền thu lời bất chính, Hoài nhận tiền công căn cứ vào số gói ma túy thành phẩm đã tiêu thụ. Hoài đã được Zin trả công cho 80.500 gói nước vui thành phẩm, số tiền nhận được hơn 3,7 tỷ đồng. Hoài dùng tiền này để chi trả tiền thuê nhà, trả lương, mua nguyên vật liệu…

Ngoài ra, Hoài còn bị cáo buộc về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức cho đồng phạm cùng nhau sử dụng ma túy.

Nguyễn Thị Hoài đã mua bán trái phép chất ma túy với vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức, thuê nhà, thuê người thực hiện đóng gói, tiêu thụ ma túy tại Việt Nam với khối lượng hơn 106,3kg.

Trong vụ án còn có bị can giúp sức cho Hoài nhưng người này đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã, tách vụ án, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau. Người đàn ông tên Zin không rõ nhân thân, lai lịch nên Bộ Công an không có căn cứ xác minh.