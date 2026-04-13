Thanh niên lên mạng thách "đố anh bắt được em", lập tức công an đáp lời

Ngày 13/4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã mời anh C.X.Đ. (28 tuổi, trú tại phường Ba Ngòi), người đăng bình luận thách thức lực lượng công an, đến làm việc để làm rõ một số nội dung.

Trước đó, Công an phường Ba Ngòi ra quân xử lý các trường hợp điều khiển xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự trong khu dân cư. Hoạt động này nhằm trả lại không gian yên tĩnh, an toàn cho người dân địa phương.

Tài khoản Facebook "Đ.C.G." gửi hình ảnh xe máy có dấu hiệu độ chế, kèm lời thách thức "đố anh bắt được em" (Ảnh chụp lại màn hình).

Trong phần nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật và đăng tải hình ảnh xử lý vi phạm trên trang Facebook "Công an phường Ba Ngòi, Khánh Hòa", một tài khoản có tên "Đ.C.G." đã vào đăng tải hình ảnh xe hiệu Exciter có dấu hiệu độ chế, kèm lời bình luận có ý thách thức: "Đố anh bắt được em".

Qua rà soát, Công an phường Ba Ngòi xác định chủ tài khoản Facebook "Đ.C.G." là C.X.Đ.. Ngay dưới phần bình luận của tài khoản trên, Công an phường Ba Ngòi đã lập tức vào nhắc nhở công dân tôn trọng pháp luật, đồng thời nêu sơ bộ những vi phạm của C.X.G.. Từ đây, lực lượng công an đã mời người này đến làm việc.

Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo việc độ chế xe máy là hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị các gia đình quản lý chặt chẽ phương tiện và con em mình. Người dân khi phát hiện các hành vi gây mất trật tự, vui lòng phản ánh kịp thời đến Công an phường để được xử lý.