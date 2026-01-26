Nam thanh niên lập Facebook ảo, nhắn tin thách thức công an

Ngày 26/1, Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị đã mời P.A.D. (SN 2008, trú tại xã Phong Nha) lên làm việc vì có hành vi nhắn tin thách thức lực lượng chức năng trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, tối 25/1, D. lập tài khoản Facebook ảo và dùng ứng dụng Messenger nhắn tin đến Fanpage của Công an xã Phong Nha với những lời lẽ xúc phạm, thách thức.

Nam thanh niên thách thức công an (Ảnh: Công an xã Phong Nha).

Trong nội dung gửi đi, D. đưa một dãy số được cho là căn cước công dân kèm nội dung "tìm đi em, bố tên Hoàng Hải Nam".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phong Nha xác định D. là đối tượng liên quan đến vụ việc. Số căn cước công dân, tên tuổi đối tượng này nhắn đến Fanpage công an đều là thông tin ảo.

Làm việc với cơ quan công an, D. thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an xã Phong Nha đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.