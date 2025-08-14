Xử kín vụ các bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ

Theo kế hoạch, ngày mai (15/8), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng ) và đồng phạm về tội Hành hạ người khác.

Phiên tòa do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên) làm chủ tọa. Vụ án được xét xử kín.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (áo xanh) cùng đồng phạm lúc bị bắt (Ảnh: Thuận Thiên).

Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở bảo trợ, nhận nuôi dưỡng gần 100 trẻ em, có cả trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi.

Trong quá trình chăm sóc các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã có hành vi nhiều lần đánh đập, ngược đãi các cháu bé. Bị cáo Hương và Trang Mỹ Nhanh trong quá trình chăm sóc các cháu bé ở Mái ấm Hoa Hồng đã có hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh các cháu bé và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trong đó, có bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bảo mẫu ngồi lên người, nhéo lỗ tai. Thậm chí, một bé còn bị tác động vật lý đến chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc xảy ra ở Mái ấm Hoa Hồng, Công an TPHCM chỉ đạo công an địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị khẩn trương xác minh, điều tra xử lý.