Người phụ nữ tự xưng nhân viên ngân hàng huy động gần 30 tỷ đồng bị bắt

Sáng 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễm khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo công an, năm 2024, Lăng Ngọc Diễm tự xưng là nhân viên ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn để huy động của 4 người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) chuyển cho Diễm gần 30 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Diễm chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi các bị hại tố giác, ngày 31/7, Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án. Đến nay Diễm bị bắt tạm giam.