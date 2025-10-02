Người phụ nữ ở Tây Ninh la hét, cản trở thi công dự án
(Dân trí) - Dù được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động rời khỏi khu vực thi công, bà Thảo vẫn lớn tiếng la hét, ngồi lên xe múc để chống đối. Trước thái độ này, công an đã khống chế và đưa bà về trụ sở.
Ngày 2/10, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Kim Thảo (51 tuổi, ngụ phường Bình Minh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo công an, khoảng 9h30 ngày 30/9, tại khu phố Ninh Thành (phường Bình Minh), tổ công nhân của Công ty TNHH Tăng Việt Thắng đang thi công công viên và mở rộng đường Trần Phú. Phần đất thi công đã được bồi thường và bàn giao mặt bằng.
Trong lúc công nhân làm việc, bà Thảo cùng người thân kéo đến ngăn cản. Sau khi được tuyên truyền, người thân bà Thảo rời đi, riêng bà vẫn tiếp tục la hét, cản trở, thậm chí ngồi lên xe máy xúc để chống đối.
Trước thái độ bất hợp tác này, Công an phường Bình Minh đã tiến hành khống chế, đưa bà Thảo về trụ sở. Hiện vụ việc được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.