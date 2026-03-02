Bắt 3 đối tượng đột nhập công trình dịp Tết trộm tài sản hơn 800 triệu đồng

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1990), Nguyễn Lê Quốc Thắng (SN 1989) và Cao Minh Khánh (SN 1987), cùng trú tại phường Quy Nhơn, Gia Lai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 25/2, ông V.H.N., Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Long Vạn Phát (trụ sở tại phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), trình báo công trình đang xây dựng của đơn vị bị kẻ gian đột nhập. Qua kiểm kê, số dây điện và ống đồng bị lấy trộm có giá trị hơn 800 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ khai nhận hành vi trộm tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Quy Nhơn Đông khẩn trương khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn và làm rõ 3 đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai chiều 25/2 đã điều khiển xe máy chở Thắng và Khánh đến công trình. Lợi dụng thời điểm nghỉ Tết, công trình không có người trông coi, Vũ lẻn vào tòa nhà 7 tầng, cắt dây điện, ống đồng rồi chuyển xuống cho Thắng và Khánh lột lớp vỏ nhựa, lấy lõi đồng đem bán.

Đối tượng Nguyễn Lê Quốc Thắng (trái) và Cao Minh Khánh (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định Vũ và Thắng dương tính với ma túy. Cả hai thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài và để thỏa mãn cơn nghiện nên bàn nhau cùng đi trộm tài sản.