Người phụ nữ mù chữ: "Bị cáo tưởng án treo cũng phải ngồi tù"

Ngày 15/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo L.T.H. (SN 1976, trú xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, ngày 20/12/2023, H. sang Lào mua của một người đàn ông bản địa 64,4 tấn ngô hạt, giá 3.000 đồng/kg.

Bốn ngày sau, H. thuê ô tô tải và rơ moóc sang Lào chở số ngô trên về Việt Nam để bán. Tuy nhiên, khi xe tải đang trên đường lưu thông đến thị xã Thái Hòa (Nghệ An) để giao hàng cho khách thì bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện.

Bị cáo H. khóc nức nở khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị mức án (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngành chức năng phát hiện lô hàng hóa nói trên không có hóa đơn, chứng từ, không làm thủ tục khai báo hải quan khi qua cửa khẩu. L.T.H. bị bắt giữ với cáo buộc buôn lậu số ngô hạt được định giá 320 triệu đồng nói trên.

Sau thời gian tạm giam, người phụ nữ này được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo H. thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nữ bị cáo trình bày, bản thân không biết chữ, không nắm rõ quy định về việc mua bán hàng hóa qua biên giới.

Do có quen biết với người đàn ông Lào nên khi nghe ông này thuyết phục mua ngô bên này về Việt Nam bán kiếm lời, L.T.H. đồng ý. Người phụ nữ này đã dùng 194 triệu đồng để mua ngô, còn người Lào sẽ làm thủ tục để hàng hóa qua cửa khẩu.

Theo lời khai của bị cáo, số ngô này được một lái buôn ở thị xã Thái Hòa đặt mua nhưng chưa thống nhất giá cả.

"Bà ấy nói ngô khô, đẹp thì giá đẹp, ngô không đẹp thì giá thấp. Bị cáo mới đi buôn lần đầu, chưa có kinh nghiệm để mặc cả giá nhưng người mua cam đoan không để bị cáo bị lỗ nên bị cáo yên tâm", H. thật thà khai.

Bị cáo H. nhiều lần lặp lại việc bản thân không biết chữ, không hiểu khai báo hải quan là gì, cũng không biết cơ quan hải quan ở đâu... để biện minh cho hành vi phạm tội của mình.

Dù được tại ngoại nhưng trong thời gian Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo H. không dám rời bục khai báo (Ảnh: Hoàng Lam).

Người phụ nữ òa khóc nức nở khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 60 tháng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt L.T.H. mức án như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, miễn hình phạt bổ sung bằng hình phạt tiền đối với bị cáo.

Tòa cũng tuyên tịch thu hóa giá sung công quỹ hơn 64 tấn ngô trị giá 320 triệu đồng nói trên.

Kết thúc phiên tòa, vị chủ tọa kiên nhẫn giải thích thêm cho bị cáo H. về hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng như những lưu ý trong suốt thời gian thử thách.

Khi được giải thích, L.T.H. thở phào nhẹ nhõm: "Bị cáo tưởng án treo là cũng phải ngồi tù. Bị cáo sợ đi tù lắm, đi tù thì ai nuôi con cho...".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chuyển đơn vị chủ quản xử lý trách nhiệm của lực lượng chức năng vì để xảy ra vụ việc số hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan khi qua cửa khẩu.