Công an Hà Nam thông tin vụ Công ty TNHH Pretty Vina buôn lậu, trốn thuế

Chiều 7/11, Công an Hà Nam tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina.

Công an Hà Nam tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án Công ty TNHH Pretty Vina buôn lậu, trốn thuế (Ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, ngày 2/4, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Công ty TNHH Pretty Vina (đóng tại Khu công nghiệp Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên).

Công ty này là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Mỹ do một người quốc tịch Mỹ làm Tổng giám đốc, cơ quan chức năng xác định công ty này có số hàng hóa vi phạm khoảng 51 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can.

Công an Hà Nam nhận định, đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng phạm tội là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện, gây thất thu ngân sách Nhà nước…

Việc phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý vụ án thể hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật", kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Một tập thể và 26 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam khen thưởng trong vụ đấu tranh triệt phá việc Công ty TNHH Pretty Vina buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Ảnh: Công an Hà Nam).

Với những kết quả, thành tích đạt được Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam và 5 cá nhân được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, gửi Thư khen và tặng Bằng khen; một tập thể và 26 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam khen thưởng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công mà các tập thể, cá nhân đã đạt được; đồng thời cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Cục Quản lý thị trường tỉnh trong quá trình đấu tranh, xử lý vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động lợi dụng chính sách thu hút đầu tư để thực hiện hành vi phạm tội của các doanh nghiệp…