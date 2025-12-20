Người phụ nữ mất 7,6 tỷ đồng khi đăng ký tham gia cuộc thi áo dài qua mạng

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 7,6 tỷ đồng. Bị hại là bà T.T.T.T. (SN 1978, trú tại tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, qua mạng xã hội Facebook, bà T. đăng ký tham gia cuộc thi áo dài mang tên “Áo dài di sản văn hóa 2025".

Trang Facebook giả mạo lừa đảo cuộc thi (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Quá trình đăng ký, nạn nhân được một người tự xưng là thành viên ban tổ chức hướng dẫn các quy định của cuộc thi. Trong đó có nội dung mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được xét vào các vòng tiếp theo và được hưởng hoa hồng khi mua với số lượng lớn.

Sau đó, bà T. được đưa vào một nhóm các thí sinh dự thi. Trong 2 lần đầu chuyển tiền mua sản phẩm, bà T. đều được hoàn trả đầy đủ cả tiền gốc và tiền hoa hồng nên tin tưởng tiếp tục tham gia.

Tuy nhiên, khi tổng số tiền mua hàng đã vượt hơn 2 tỷ đồng và bà T. có nhu cầu rút tiền, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn, tạo ra các tình huống phát sinh và yêu cầu nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền. Lo sợ mất số tiền đã chuyển trước đó, bà T. tiếp tục chuyển khoản theo yêu cầu.

Trong quá trình này, các tài khoản trong nhóm (nghi là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục nhắn tin cho biết, đã nhận được tiền hoa hồng lên đến nhiều tỷ đồng khiến nạn nhân càng củng cố niềm tin.

Tổng cộng, nạn nhân đã thực hiện 35 lần chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp và bị chiếm đoạt số tiền 7,6 tỷ đồng. Đến khi xác định bà không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng đã cắt đứt liên lạc.