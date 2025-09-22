Mua tủ khuyến mãi giá 0 đồng qua mạng, người phụ nữ mất 554 triệu đồng

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã nhận đơn báo của chị T.T.T.T. (SN 1989, trú tại xã An Lương), về việc bị lừa đảo 554 triệu đồng.

Cuối tháng 8, chị T. lên mạng xã hội Facebook, vào trang “Mẹ & Bé Đồ Trẻ Em - Chính hãng” để xem và đặt mua tủ đựng đồ cho con.

Sau đó, chị T. được giới thiệu tủ đồ em bé của hệ thống Con Cưng (website giả mạo) với giá 1,69 triệu đồng nhưng do tháng sinh nhật của hệ thống nên sản phẩm này có giá 0 đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán tiền vận chuyển 65.000 đồng.

Người phụ nữ ở tỉnh Gia Lai mất 554 triệu đồng do mua tủ giảm giá 0 đồng qua mạng (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Tiếp đó, chị T. nhận được thông báo trúng quà may mắn là 2 chỉ vàng. Để nhận thưởng, chị T. được yêu cầu cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và được thêm vào nhóm Messenger có tên “quà đặc biệt”.

Trong nhóm, nhiều tài khoản khác cũng khoe rằng họ đã chuyển tiền làm thủ tục để nhận quà nên chị này càng tin tưởng.

Chị T. được yêu cầu chuyển khoản 18 triệu đồng để làm hồ sơ, thủ tục giải ngân, tuy nhiên sau khi chuyển, trang website báo lỗi hệ thống, sai cú pháp và tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Do lo sợ mất số tiền đã chuyển cùng phần quà 2 chỉ vàng, chị T. liên tục làm theo yêu cầu.

Tính đến khi phát hiện bị lừa, chị T. đã chuyển tổng cộng 554 triệu đồng cho trang mạng nêu trên. Sau đó, người phụ nữ đến công an trình báo vụ việc.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội đến tận các khu dân cư.

Các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, trong khi nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng trở thành nạn nhân.