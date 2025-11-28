Người phụ nữ lừa đưa lao động sang Đức, chiếm đoạt hơn 157 triệu đồng

VKSND khu vực 9 - Hải Phòng vừa phối hợp với TAND cùng cấp xét xử trực tuyến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với T.T.H., 38 tuổi, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Mao Điền (Hải Phòng).

Hình ảnh phiên tòa xét xử T.T.H. tại điểm cầu TAND Khu vực 9 (Ảnh: VKS).

Theo cáo trạng, năm 2023, H. không làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhưng đưa ra thông tin có thể đưa người sang Cộng hòa Liên bang Đức và yêu cầu nộp tiền đặt cọc. Tin tưởng H., tháng 11/2023, chị N.T.N. và chị N.T.A., cùng trú thôn Cõi Hưng Sơn, xã Thái Tân (Hải Phòng), đã chuyển tiền để làm thủ tục cho người thân.

Sau khi nhận tiền, H. sử dụng vào mục đích cá nhân và không thực hiện việc đưa người đi lao động như cam kết. Tổng số tiền H. chiếm đoạt là 157,33 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử tuyên phạt T.T.H. 4 năm 3 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.