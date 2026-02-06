Người phụ nữ lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn khống ở TPHCM

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Hồng (SN 1981, ngụ TP Cần Thơ) về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Trương Thị Hồng bị bắt về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an TPHCM, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bám sát tình hình địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép trên địa bàn.

Do không có hoá đơn đầu vào, các nhóm đối tượng này đã thành lập ra 70 công ty để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tại tỉnh Bắc Ninh thành lập, sử dụng và xuất khống hóa đơn cho các công ty thép), với số lượng hàng nghìn hóa đơn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Bước đầu, cảnh sát xác định, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (địa chỉ ở TP Cần Thơ) và thuê Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc và trả mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Người phụ nữ sau đó sử dụng pháp nhân của công ty này, phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, kèm theo hàng hóa mua của các cá nhân không hóa đơn chứng từ, với tổng trị giá là hơn 34 tỷ đồng, để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ tại phường Hoà Lợi, TPHCM) kê khai báo cáo thuế đầu vào.

Để hợp thức hóa đầu vào cho nguồn hàng trên, Trương Thị Hồng đã mua hàng trăm hoá đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh thành lập, sử dụng, với tổng trị giá là hơn 33,8 tỷ đồng. Từ đó, Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, làm rõ các vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời, mở rộng điều tra các nhóm đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác.