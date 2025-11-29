Tạm giam 4 người buôn hóa đơn khống trị giá trên 4.000 tỷ đồng ở Đồng Nai

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính (đều ngụ tỉnh Đồng Nai), liên quan đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép quy mô lớn.

Cả bốn bị can bị khởi tố để điều tra về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Nguyễn Văn Tuyến (41 tuổi, ngụ phường Phước Tân) cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống do Nguyễn Văn Tuyến (41 tuổi, ngụ phường Phước Tân) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuyến đã thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Tuyến chủ động liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn và xử lý theo quy định của pháp luật.