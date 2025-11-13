Người phụ nữ khoe "trúng mấy lô đất" trước khi kết quả đấu giá được công bố

Ngày 13/11, Công an xã Nghi Lộc (Nghệ An) đang làm rõ nội dung liên quan đến kết quả đấu giá đất trên địa bàn.

Theo thông báo của đơn vị tổ chức đấu giá, 62 lô đất tại vùng quy hoạch chia lô đất ở dân cư xóm 5, xóm 6, xã Nghi Lộc (xã Nghi Trung cũ) được đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Kết quả đấu giá đất được công bố vào ngày 14/11.

Công an xã Nghi Lộc làm việc với chị N. về nội dung "trúng đất đấu giá" đăng tải trên Facebook khi cơ quan chức năng chưa công bố kết quả đấu giá đất (Ảnh: Công an xã Nghi Lộc).

Tuy nhiên ngày 12/11, một tài khoản Facebook đăng lên nhóm hội chợ thông tin đấu giá trúng mấy lô đất khu đấu giá kể trên và hướng dẫn ai có nhu cầu liên hệ để “lấy giá tốt”.

Thông tin "trúng đấu giá" trước khi cơ quan chức năng công bố kết quả đấu giá của chị N. gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

Công an xã Nghi Lộc xác minh chủ tài khoản Facebook kể trên là chị N.T.Q.N. (SN 1997, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) và mời chị này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, chị N. đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.