Nghệ An sắp đấu giá 52 lô đất, giá thấp nhất 4 triệu đồng/m2

Ông Tưởng Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Đồng (Nghệ An), cho biết Phòng Kinh tế của xã đang tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đất ở thuộc vùng quy hoạch Trộ Vừ, xã Tam Đồng.

Theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 30/9 đến trưa 14/10. Người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An trước ngày 14/10.

Vùng quy hoạch Trộ Vừ có 52 lô đất chuẩn bị đưa ra đấu giá (Ảnh: Anh Quân).

Theo kế hoạch, buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 17/10, tại trụ sở UBND xã Tam Đồng.

Theo thông báo đấu giá quyền sử dụng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An, vùng quy hoạch Trộ Vừ có 52 lô đất được đưa ra đấu giá lần này, tổng giá khởi điểm hơn 63,6 tỷ đồng.

Các lô đất có diện tích từ hơn 160m2 đến 263m2, giá từ 4 triệu đồng/m2 đến 10 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí lô đất.

Lô đất có giá khởi điểm thấp nhất là 840 triệu đồng, diện tích 168m2, giá tối thiểu người đấu giá phải trả 882 triệu đồng. Lô đất có giá khởi điểm cao nhất 1,96 tỷ đồng, diện tích 196m2, giá tối thiểu phải trả là 2,058 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá thực hiện đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Ông Tưởng Đăng Phú cho biết, 52 lô đất thuộc vùng quy hoạch Trộ Vừ được đánh giá có vị trí đẹp, đối diện trụ sở UBND xã Thanh Tiên cũ. Giá đất thị trường ở khu vực này đang ở mức 2-2,5 tỷ đồng/lô.

Theo quy định, xã Tam Đồng được trích lại 30% tiền đấu giá đất sau khi trừ tiền hạ tầng.