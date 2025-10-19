Dự án sân Chi Lăng từng bị “xẻ thịt”, sắp được đấu giá đất

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã thông tin về quá trình xử lý quyền sử dụng đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng là tài sản bảo đảm trong vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 1).

Các bản án của Tòa án nhân dân TPHCM và Tòa phúc thẩm cấp cao tại TPHCM đã tuyên, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, các đơn vị liên quan có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 4.132 tỷ đồng nợ gốc, lãi phát sinh, 408 triệu đồng án phí cho ngân hàng.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tài sản bảo đảm thi hành án bao gồm quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí và hơn 466,9 tỷ đồng tiền nợ gốc. Số tiền còn lại hơn 3.665 tỷ đồng cùng lãi phát sinh. Quá trình xử lý tài sản từng gặp nhiều vướng mắc pháp lý, tuy nhiên một số vấn đề đã được tháo gỡ.

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đang thực hiện quy trình, thủ tục xử lý tài sản để bán đấu giá nguyên khối quyền sử dụng đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng.

Ngày 30/5, chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất. Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã kê biên bổ sung 3 thửa đất thuộc khu phức hợp.

UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất, sau khi trúng đấu giá, toàn bộ đất được điều chỉnh sang loại “đất thương mại - dịch vụ, thời hạn 50 năm” để phù hợp quy hoạch.

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, do các thửa đất tại khu vực trước đây chưa xác định rõ ranh giới từng lô, nên sẽ bán đấu giá nguyên khối 14 thửa đất (tương ứng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trong một lần.

Đối với tài sản gắn liền trên đất, việc thanh lý sẽ được thực hiện đồng thời với quá trình đấu giá và thông báo công khai cho các bên tham gia.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng.

Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án.