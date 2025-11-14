Người phụ nữ chuyển khoản nhầm hơn 1,7 tỷ đồng

Mới đây Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn), nhận được trình báo của bà Dương Thị Mến (trú lại xã Hoàng Văn Thụ) về việc trong quá trình thao tác chuyển tiền qua tài khoản, bà đã chuyển khoản nhầm số tiền hơn 1,7 tỷ đồng qua số tài khoản lạ.

Bà Mến mong muốn lực lượng công an hỗ trợ bà lấy lại số tiền chuyển nhầm trên.

Khi nhận được yêu cầu giúp đỡ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn), đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định người nhận được tiền chuyển khoản nhầm là chị Lưu Thị Hoàng Mai (trú tại phường Gò Vấp, TPHCM).

Theo Công an Lạng Sơn, sau khi nhận thấy tài khoản cá nhân đột ngột nhận khoản tiền lớn, chị Mai không hề rút hoặc sử dụng số tiền đó, mà chủ động liên hệ với ngân hàng để xác minh nguồn gốc, đồng thời chờ hướng dẫn của cơ quan công an nhằm bảo đảm minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Bà Mến chuyển khoản nhầm hơn 1,7 tỷ đồng (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Với sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn) cùng sự phối hợp tích cực của ngân hàng, toàn bộ số tiền hơn 1,7 tỷ đồng đã được hoàn trả cho chủ tài khoản là bà Dương Thị Mến.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản của mình nhận tiền lạ, tiền chuyển nhầm, tuyệt đối không chi tiêu, không chuyển tiếp, cần liên hệ ngân hàng và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xác minh.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, người dân không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, hoặc tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Người dân cần luôn cảnh giác, tỉnh táo và tuân thủ quy trình pháp lý khi xử lý các tình huống giao dịch điện tử bất thường, theo cơ quan công an.