Người phụ nữ bán hoa quả chiếm đoạt 10 cây vàng

Ngày 28/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Ánh Nguyệt (SN 1992, trú tại xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2023, Nguyệt thuê ki ốt ở thành phố Vinh cũ để buôn bán và quen biết bà P.T.T. (trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Bị cáo Nguyệt tại phiên tòa. Trong quá trình điều tra, do mang thai và nuôi con nhỏ nên Nguyệt được tại ngoại (Ảnh: Vĩnh Khang).

Sau thời gian ngắn quen biết, Nguyệt tỏ ra thân thiết với bà T.. Một vài lần, Nguyệt cần tiền giải quyết công việc, đều được bà T. cho vay. Thấy bà T. có vẻ dễ dãi và tin người, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo.

Khoảng đầu năm 2024, Nguyệt nói với bà T. việc mình được bố mẹ cho thửa đất rừng rộng 22ha ở quê nhưng chưa có tiền làm thủ tục sang tên và ngỏ ý muốn vay tiền.

Người phụ nữ này hứa hẹn sau khi hoàn tất việc sang tên sẽ bán đất, trả tiền vay và “hậu tạ” bà T. thêm một khoản tiền. Tin lời Nguyệt, trong khoảng thời gian từ ngày 25/2 đến 16/4/2024, bà T. đã đưa cho người phụ nữ này 10 cây vàng và 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó Nguyệt không trả lại số tài sản đã vay mượn của bà T. như đã cam kết. Nhiều lần đòi nợ nhưng không có kết quả, bà T. đã tố cáo hành vi của Nguyệt đến công an.

Cơ quan chức năng xác định, 10 cây vàng bà T. cho Nguyệt vay tại thời điểm đó có giá trị hơn 691 triệu đồng. Tổng số tiền Phạm Ánh Nguyệt chiếm đoạt của bà T. là gần 800 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyệt thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Nữ bị cáo khai do thấy bị hại dễ dãi trong việc cho vay tiền, vàng nên đã thực hiện hành vi lừa đảo. Tài sản chiếm đoạt của bà T., Nguyệt dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Trong quá trình điều tra, Phạm Ánh Nguyệt đã khắc phục cho nạn nhân hơn 260 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Phạm Ánh Nguyệt 11 năm tù, buộc phải trả số tiền hơn 530 triệu đồng còn lại cho nạn nhân.