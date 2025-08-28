Bắt 25 đối tượng trong đường dây lừa đảo, giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng

Sáng 28/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo.

Trước đó, vào tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị tại địa bàn tỉnh Lào Cai với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường.

13 đối tượng trong tổ số 25 đối tượng mà cảnh sát đã bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, nhóm đối tượng này có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc (Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai...).

Nhiều tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả, cảnh sát đã bắt giữ được 25 đối tượng, bao gồm đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây và toàn bộ các đối tượng có liên quan.

Qua công tác điều tra cảnh sát xác định, các đối tượng trên đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản của các đối tượng, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tự tạo ra các ứng dụng và trang web rồi đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua đồng tiền điện tử đó.

Cảnh sát lấy lời khai một đối tượng trong đường dây vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, các đối tượng cũng hướng dẫn khách hàng kêu gọi nhiều người đầu tư khác để được hưởng tiền hoa hồng (theo phương thức đa cấp). Tuy nhiên, các đối tượng không cho rút tiền gốc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án.