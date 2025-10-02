Nhận hơn 600 ca đột quỵ mỗi năm, bệnh viện ở TPHCM cứu bệnh nhân thế nào?

Tại lễ đón nhận “chứng nhận Bạch Kim” từ Hội Đột quỵ Thế giới, diễn ra tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) ngày 2/10, BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc đơn vị cho biết, đây là niềm tự hào không chỉ riêng cho Bệnh viện, mà còn là thành quả chung của ngành y tế thành phố và cả nước.

Để đạt được chứng nhận Bạch Kim - một trong những chuẩn mực cao nhất của Hội Đột quỵ Thế giới - Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe, từ năng lực cấp cứu, chẩn đoán, can thiệp đến chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ.

Đây cũng là kết quả trong một quá trình dài nỗ lực, bền bỉ và đoàn kết của đơn vị.

Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thứ tư, từ trái sang) vui mừng đón nhận "chứng nhận Bạch kim" trong điều trị đột quỵ từ Hội Đột quỵ Thế giới (Ảnh: XB).

“Thành tích này đã khẳng định trình độ chuyên môn bệnh viện ngày càng nâng cao, hệ thống cấp cứu - điều trị - phục hồi đột quỵ ngày càng hoàn thiện, và đặc biệt là tấm lòng, sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cán bộ viên chức bệnh viện.

Trong bối cảnh số ca đột quỵ ngày càng gia tăng, chứng nhận Bạch Kim không chỉ là sự ghi nhận quốc tế mà còn là niềm tin vững chắc cho người dân thành phố và khu vực phía Nam khi tìm đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh”, bác sĩ Trần Văn Khanh nói.

BSCK1 Huỳnh Tấn Khảo, phụ trách đơn vị Đột quỵ, khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết mỗi năm, tiếp nhận đến hơn 600 ca đột quỵ, hơn 100 ca điều trị tiêu sợi huyết và gần 150 trường hợp liên hệ can thiệp mỗi năm.

Đơn vị hiện quản lý gần 1.000 bệnh nhân sau đột quỵ, cũng như thực hiện chức năng tầm soát, điều trị dự phòng đột quỵ và các bệnh lý mạch máu não.

Trước thực tế trên, từ khi thành lập vào năm 2017, đơn vị Đột quỵ đã từng bước chuẩn hóa quy trình điều trị, xây dựng phác đồ điều trị chi tiết tình trạng xuất huyết não và thiếu máu não, cập nhật kiến thức, tăng cường nghiên cứu khoa học.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng đưa vào hoạt động mô hình quản lý toàn diện bệnh nhân trong điều trị đột quỵ.

Theo đó, bệnh nhân đột quỵ trong thời gian vàng khi vào viện sẽ được điều trị cấp cứu, sau đó hồi sức đột quỵ và phục hồi chức năng sớm. Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển sang phòng thường để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Một trường hợp đột quỵ nguy kịch được cứu sống tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: NT).

Với những trường hợp quá nặng, bệnh nhân sẽ được chuyển viện can thiệp nếu có chỉ định, rồi đưa về Bệnh viện Lê Văn Thịnh sau đó để tiến hành các bước nêu trên. Kể cả khi hồi phục và xuất viện, bệnh nhân vẫn được tiếp tục theo dõi, quản lý ở phòng khám ngoại trú.

Phó Giáo sư Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM cho biết, đột quỵ được xem là bệnh lý hàng đầu gây ra tàn phế. Theo thống kê của Hội Đột quỵ Thế giới, nguy cơ mắc phải đột quỵ trong suốt cuộc đời là 1/4, tức cứ 4 người sẽ có 1 người bị đột quỵ trong quá trình sống.

Tại Việt Nam, tỷ lệ đột tử ở người trẻ - dù không có số liệu chính thức - đang gia tăng, đặc biệt liên quan đến các bệnh lý tim mạch như rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ não.

Bác sĩ Thắng nhấn mạnh, đột quỵ không phải là căn bệnh "trời kêu ai nấy dạ", vì đến 90% các trường hợp đột quỵ đều có yếu tố nguy cơ. Do đó, việc tốt nhất là kiểm soát yếu tố nguy cơ, chứ không phải uống một viên thuốc có thể phòng ngừa điều trị suốt đời.