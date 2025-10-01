Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn ở TPHCM

Tối 1/10, cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong khách sạn ở phường Đông Hưng Thuận. Nạn nhân được xác định là ông L.Đ. (68 tuổi, ngụ TPHCM).

Chiều cùng ngày, nhân viên phát hiện ông Đ. tử vong trong phòng khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, nên gọi báo công an.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường ở khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Đến hơn 19h, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.