Người đàn ông "vứt" cả vợ lẫn ma túy khi gặp công an

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Lương Văn Thuận (SN 1993) và vợ là Pay Thị Ngoạn (SN 1993), cùng trú tại xã Hùng Chân, Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 29/12/2024, Thuận nói vợ đưa 25 triệu đồng để mua ma túy về bán. Người đàn ông này ngược lên xã Mường Quàng (Nghệ An) mua hồng phiến và heroin hết 21 triệu đồng. Tối cùng ngày, nhận điện thoại của chồng, Ngoạn chạy xe máy lên đón.

Vợ chồng bị cáo Lương Văn Thuận và Pay Thị Ngoạn tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Thuận đưa ma túy cho vợ, còn mình trực tiếp điều khiển xe. Đến sáng hôm sau, khi vợ chồng Thuận lưu thông đến địa bàn xã Hùng Châu thì bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Sợ bại lộ chuyện buôn ma túy, Thuận tăng ga bỏ chạy, được khoảng 100m, cả xe và người bị ngã ra đường. Thuận vứt xe máy, bỏ chạy.

Trong khi bỏ chạy, người đàn ông nói vợ vứt ma túy cho mình nhưng bị công an truy đuổi nên không kịp lấy. Pay Thị Ngoạn bị công an bắt cùng ma túy, còn Thuận bỏ trốn. Công an đã ra quyết định truy nã đối với Lương Văn Thuận.

Đến ngày 14/12/2025, người đàn ông này bị công an bắt giữ khi vừa mua 33g ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, Lương Văn Thuận phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2 hành vi mua bán trái phép 187g ma túy. Pay Thị Ngoạn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 153g tham gia mua bán cùng chồng.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lương Văn Thuận 20 năm tù, Pay Thị Ngoạn 12 năm tù.