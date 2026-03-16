Bắt giám đốc lừa đầu tư chứng khoán, ngoại hối và bất động sản

Ngày 16/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt N.G.B. (26 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.G.B. mở công ty liên quan đến lĩnh vực đầu tư chứng khoán, ngoại hối và bất động sản. B. làm ăn thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ, mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, người này nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận ủy thác đầu tư, mua giúp cổ phiếu với lời hứa lợi nhuận cao.

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt N.G.B. để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

N.G.B. thường xuyên tổ chức các buổi livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, lập nhiều hội nhóm chia sẻ thông tin về các kênh đầu tư có lợi nhuận hấp dẫn nhằm thu hút “con mồi”. Nhờ đó, nhiều người đã liên hệ với B. để có thể đầu tư.

Năm 2025, một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng B. có thể giúp mình mua cổ phiếu với giá ưu đãi nên chuyển cho đối tượng này 200 triệu đồng. Nhận được tiền, B. không mua cổ phiếu như cam kết mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Biết bị lừa, người phụ nữ này đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.