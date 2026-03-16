Thanh niên cởi trần cầm 2 con dao lao ra đường chặn xe, đấm công an

Ngày 16/3, lãnh đạo UBND xã Bình Minh, TP Hà Nội, cho biết Công an xã vừa khống chế một nam thanh niên có dấu hiệu bất thường, tấn công, đe dọa người đi đường.

Theo đó, tối 15/3, tại địa bàn xã Bình Minh, một nam thanh niên cởi trần, đội mũ bảo hiểm, cầm 2 con dao, có biểu hiện "ngáo đá". Người này lao ra đường, chặn các phương tiện đang lưu thông rồi vung dao.

Thậm chí, một người đi xe máy còn bị đối tượng đe dọa, buộc phải quỳ xin tha.

Đối tượng đấm một cán bộ công an (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nam thanh niên còn chống đối, đấm một cán bộ công an. Tuy nhiên, đối tượng bị khống chế ngay lập tức.

Lãnh đạo địa phương cho hay công an xã đang điều tra, làm rõ vụ việc.