Người đàn ông tưới xăng đốt vợ cũ vì ghen tuông

Ngày 27/5, đại diện Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi dùng xăng đốt người khác.

Trước đó vào lúc 23h34 ngày 26/5, tại ngã tư Nguyễn Đình Tân và Nguyễn Văn Thoại, phường Phú Xuân, đối tượng Nguyễn Văn Tú (SN 1989) dùng xăng tưới và đốt chị T.T.N.L. (SN 1988, cùng trú phường Phú Xuân) là vợ cũ của Tú.

Người đàn ông ở Huế tưới xăng đốt vợ cũ (Ảnh minh họa)

Chị L. bị cháy toàn thân, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, tiên lượng xấu.

Sau khi gây án, Tú nhảy xuống cầu chợ Dinh trên sông Hương tự tử nhưng được lực lượng chức năng cứu vớt và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo đại diện Công an phường Phú Xuân, trên cơ thể Tú có một số vết bỏng. Hiện đối tượng tỉnh táo, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định do Tú ghen tuông tình ái với vợ cũ.

Công an phường Phú Xuân đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Huế khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.