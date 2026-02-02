Người đàn ông tàng trữ trái phép hàng trăm kg pháo nổ ở Đồng Nai

Ngày 2/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc phát hiện, bắt giữ một người đàn ông tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 310kg pháo nổ trên địa bàn xã Thiện Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1/2, Công an xã Thiện Hưng phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Đội Quản lý thị trường số 11 và Đồn Biên phòng Thanh Hòa kiểm tra, phát hiện V.H.D. (SN 1984, ngụ ấp Thanh Trung, xã Thiện Hưng) có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

V.H.D. (thứ 2 từ bên phải qua) cùng hơn 310kg pháo nổ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tang vật bị thu giữ có 146 khối pháo nổ. Sau đó, người này tự nguyện giao nộp thêm 44 khối pháo nổ được cất giấu tại nhà. Tổng khối lượng số pháo bị thu giữ và giao nộp là hơn 310kg.

Toàn bộ tang vật sau đó được lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.