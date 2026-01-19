Hai anh em ruột rủ nhau chế tạo pháo hoa nổ trái phép tại nhà riêng

Ngày 19/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Hoằng Tiến đã triệt xóa thành công một điểm sản xuất pháo hoa nổ trái phép do 2 anh em ruột tổ chức chế tạo, sản xuất nhằm bán cho người dân.

Khoảng 21h ngày 15/1, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1991, trú tại thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến) đang tàng trữ trái phép 9,5kg pháo nổ.

Lê Văn Đăng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Từ số pháo hoa trái phép này, Công an xã Hoằng Tiến truy nguồn gốc, triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Đăng (SN 1992, trú tại thôn Văn Phong, xã Hoằng Tiến).

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện tại khu vực bếp phía sau nhà có cất giấu nhiều nguyên vật liệu, công cụ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động sản xuất pháo trái phép.

Lực lượng công an kiểm tra tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, Đăng khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng xã hội tìm hiểu, học công thức và cách thức sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Đăng đặt mua các nguyên liệu như bao bì, vỏ ống pháo, keo dán, các loại hóa chất tạo nổ, chất tạo màu… rồi sử dụng máy móc tự chế để sản xuất pháo ngay tại khu vực bếp phía sau nhà.

Khi hoàn thiện sản phẩm, Đăng dán tem nhãn giả giống các loại pháo lậu khác trên thị trường, rồi cùng em trai là Lê Văn Đạt (SN 1997) liên hệ, chào bán cho những người có nhu cầu với giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng/hộp.