Người đàn ông thuê 5 ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vay mượn tiền của nhiều người. Vào tháng 6/2025, Tuấn đã vay nợ hơn 100 triệu đồng nhưng không có khả năng thanh toán, bị chủ nợ gây sức ép.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Để có tiền trả nợ, đối tượng nảy sinh ý định thuê ô tô tự lái của các cửa hàng rồi tìm cách cầm cố. Từ tháng 10/2025 đến tháng 1, Tuấn đã thuê 5 ô tô tự lái của nhiều người tại Đắk Lắk rồi mang cầm cố và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Số tiền này đối tượng sử dụng để trả nợ và tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra và bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các cơ sở và cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái cần nâng cao cảnh giác trong quá trình cho thuê. Theo cơ quan công an, trước khi cho thuê xe, chủ xe cần xác minh kỹ thông tin khách thuê, kiểm tra giấy tờ tùy thân, có hợp đồng rõ ràng, chỉ cung cấp bản sao chứng thực giấy tờ xe, lắp đặt thiết bị định vị để theo dõi, giám sát hành trình phương tiện.