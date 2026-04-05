Mánh khóe chiếm đoạt ô tô đi thuê của cặp tình nhân

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố Nguyễn Trọng Sơn (28 tuổi) và Nguyễn Thị Lâm Oanh (31 tuổi), cùng trú tại xã M'Đrắk về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 9/5/2025, Sơn cùng bạn gái là Oanh đã thuê ô tô của một người dân theo hình thức hợp đồng. Khi nhận xe, đôi tình nhân đã lên mạng đặt làm giả một thẻ căn cước công dân mang tên của chủ xe rồi đem ô tô cầm cố tại 3 cửa hàng cầm đồ ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai, lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Nguyễn Trọng Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tháng 6/2025, hai đối tượng liên hệ một garage ô tô tại tỉnh Đồng Nai để bán xe. Nhận tiền, Sơn trích một phần để chuộc xe từ tiệm cầm đồ để giao cho garage, sau đó quay về Đắk Lắk sinh sống.

Theo cơ quan công an, ngày 16/4/2024, Nguyễn Trọng Sơn đã bị Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án treo, Sơn không hối cải mà tiếp tục tái phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố để xét xử đối với đôi tình nhân này.