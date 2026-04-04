Bị khởi tố vì thuê ô tô tự lái rồi không chịu trả

Ngày 4/4, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Đức Truyền (33 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) khi bị can này đang lẩn trốn tại TPHCM.

Theo điều tra, tháng 5/2025, Truyền thuê ô tô tự lái của một người dân nhưng không chịu trả lại như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi chủ xe đòi lại tài sản, Truyền không trả lại được xe, cũng không còn khả năng thanh toán.

Bị can Nguyễn Đức Truyền thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tiếp nhận trình báo của bị hại, cơ quan công an đã vào cuộc xác định được hành vi phạm tội của Truyền.

Ngày 15/10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố Nguyễn Đức Truyền về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm này, bị can Truyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm, ngăn chặn việc đối tượng phạm tội có thể bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng.

Ngày 27/3, một tổ công tác bắt giữ bị can Nguyễn Đức Truyền khi người này đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn Nhất (TPHCM). Bị can ngay sau đó được di lý về Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra.