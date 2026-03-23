Bắt 2 đối tượng chuyên thuê ô tô để cầm cố ở TPHCM

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh (SN 1999) và Nguyễn Phước Đức (SN 2002, cùng ngụ TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, đây là 2 đối tượng tổ chức lừa đảo thông qua hình thức thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Vụ án được Công an TPHCM phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan đến chiếc ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét.

Qua điều tra, cảnh sát xác định đối tượng chủ mưu là Lý Gia Thịnh. Từ cuối năm 2025, Thịnh lên mạng xã hội, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ gồm: căn cước, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

Sau khi có bộ hồ sơ giả, Thịnh tiếp cận các chủ cơ sở cho thuê ô tô tự lái. Sau khi thuê được xe, đối tượng mang phương tiện đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, để mở rộng phạm vi hoạt động, Thịnh còn lôi kéo Nguyễn Phước Đức cùng tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang ô tô đi cầm cố.

Chỉ trong 3 tháng, nhóm này đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.

Qua vụ án trên, Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe, kinh doanh dịch vụ tài sản cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin nhiều nguồn; không chỉ dựa vào hình ảnh giấy tờ điện tử hoặc bản scan; thận trọng với các giao dịch nhanh, giá trị lớn, đặc biệt khi khách hàng có biểu hiện bất thường.

Nhà chức trách cho rằng đây không phải là phương thức, thủ đoạn mới, nhưng các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ để qua mặt nạn nhân. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.