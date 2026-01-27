Thanh niên thuê 11 ô tô, đem cầm cố lấy tiền tỷ ở Đồng Nai

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Dư Thiện Nhân (27 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Dư Thiện Nhân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vay tiền để sang Campuchia chơi bời. Do không còn khả năng trả nợ, Nhân nảy sinh ý định thuê ô tô tự lái của các cá nhân, mang đi cầm cố lấy tiền trả tiền thuê xe của những người cho thuê trước và đóng lãi cho những khoản tiền cầm cố xe, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Nguyễn Dư Thiện Nhân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 1/2026, Nhân đã chiếm đoạt 11 ô tô, cầm cố được tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Ngày 14/1, biết hành vi của mình bị bại lộ và không có khả năng chuộc xe trả lại cho nạn nhân, Nhân đã đến cơ quan Công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Nguyễn Dư Thiện Nhân nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, số 12 Trần Hưng Đạo, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, gặp Điều tra viên Hoàng Đặng Thái Sơn để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.