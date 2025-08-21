Người đàn ông ở TPHCM phát tán clip “mây mưa” với vợ cũ

Ngày 21/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ TPHCM) 1 năm tù về tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt Quân 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác và 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Cho rằng hình phạt trên có phần nghiêm khắc, người đàn ông này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Quân tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tòa phúc thẩm cho rằng tòa cấp dưới tuyên phạt bị cáo Quân mức án trên là phù hợp, tương xứng với mức độ hành vi nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, Quân là chồng cũ của bà C. (hai người đã được tòa án công nhận thuận tình ly hôn).

Sau khi ly hôn, Quân vào trang Facebook của nhà hàng nơi bà C. làm việc, thấy vợ cũ chụp chung với một nhân viên khác nên nảy sinh ghen tuông.

Ngày 15/2/2024, Quân dùng tài khoản Facebook và Zalo cá nhân, gửi hình ảnh và clip quan hệ tình dục với vợ cũ (do Quân quay khi hai người còn là vợ chồng) đến fanpage, Zalo đặt bàn của nhà hàng cùng quản lý và nhân viên tại đây.

Chiều cùng ngày, bà C. hẹn Quân ra quán nước để nói chuyện. Trước khi đi, bà nhờ đồng nghiệp chở đến điểm hẹn. Tại đây, Quân và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn. Người phụ nữ đề nghị được yên ổn làm việc để nuôi con, nhưng Quân nói không muốn bà tiếp tục làm tại nhà hàng đó.

Trong lúc tranh cãi, Quân giật giỏ xách của vợ cũ, đập xuống đất rồi đánh bà. Ngay sau đó, Quân bị khống chế và đưa về Công an quận 10 (cũ).

Kiểm tra điện thoại của Quân, công an phát hiện 7 clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa Quân và vợ cũ.