Người đàn ông ở TPHCM dùng súng đe dọa con nợ

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Phạm Hữu Tài (46 tuổi, ngụ TPHCM), Cấn Nhật Danh (35 tuổi, ngụ Lâm Đồng) về các tội Cướp tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan đến vụ án, các bị can còn lại bị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Phạm Hữu Tài (bìa trái) cùng đồng phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, Tài đã cho các ông Nguyễn Đức T., Nguyễn Hoàng Th., Lê Đăng Kh. và Tô Công D. vay tiền với lãi suất từ 9%/tháng đến 30%/tháng (tương đương 108%/năm đến 270%/năm), vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Trong đó, số tiền thu lợi bất chính từ khoản vay của ông T. và ông Th. là 4 tỷ đồng; từ các khoản vay của ông Tô Công D. là 5,4 tỷ đồng; từ các khoản vay của ông Lê Đăng Kh. là 2 tỷ đồng.

Các bị can Cấn Nhật Danh, Trần Duy Khanh (38 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Trương Văn Chí (34 tuổi, ngụ TPHCM) đã giúp sức cho Tài thu lợi bất chính 162 triệu đồng từ khoản vay của ông Lê Đăng Kh..

Khi cho ông Lê Đăng Kh. vay tiền và thỏa thuận nhờ người này làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, do ông Kh. chậm trả lãi và không thực hiện được việc làm hồ sơ vay vốn, Tài và Danh đã dùng súng đe dọa, đánh đập và ép buộc ông Kh. viết giấy nhận nợ nhằm chiếm đoạt 4,9 tỷ đồng.

Đối với 1 khẩu súng ngắn và 12 viên đạn, Tài khai mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 9 triệu đồng và đã dùng khẩu súng này chĩa vào đầu, đe dọa ông Kh..

Qua giám định, khẩu súng là công cụ hỗ trợ, Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tài số tiền 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ. Bị can đã tác động gia đình nộp tiền phạt theo quy định.

Đối với việc Phạm Hữu Tài đặt làm căn cước công dân mang tên Ngô Văn Khởi, nhưng chưa sử dụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định không đủ căn cứ xử lý về hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.